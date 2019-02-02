СМИ: "Ювентус" предложит "Реалу" 45 миллионов евро за Марселу

"Ювентус" заинтересован в защитнике "Реала" Марселу, сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, летом итальянский клуб готов отдать за игрока 45 миллионов евро. Представители "Юве" надеются, что дружба бразильца с Криштиану Роналду будет способствовать переходу. При этом зарплата бразильца составит 12 миллионов евро в год.

Также "Ювентус" может продать своего левого защитника Алекса Сандру в один из клубов АПЛ: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити"​ или "Челси".

30-летний Марселу в текущем сезоне провел 22 матча за "Реал" и забил три мяча при четырех голевых передачах.

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