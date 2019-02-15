СМИ: "Ювентус" хочет обменять Сандру на Марселу

"Ювентус" заинтересован в приобретении защитника "Реала" Марселу. Как утверждает Calciomercato, туринский клуб готов предложить за 30-летнего бразильца защитника Алекса Сандру.

Обмен может состояться летом. Контракт Марселу с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года, transfermarkt оценивает 30-летнего бразильца в 70 миллионов евро. Соглашение Сандру с "Ювентусом" истекает 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего бразильца в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Марселу провел 23 матча за "Реал", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Сандру принял участие в 29 встречах в составе "Ювентуса", отметившись 2 голевыми пасами.

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