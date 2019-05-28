СМИ: "Ювентус" готов заплатить "Реалу" 60 миллионов евро за Иско

Полузащитник "Реала" Иско летом может перейти в "Ювентус", утверждает EL Mundo Deportivo. "Бьянконери" готовы заплатить 60 миллионов евро за 27-летнего испанца.

Ранее сообщалось, что полузащитник недоволен своим положением в команде. Игрок часто начинал матчи со скамейки запасных и не смог найти общий язык с бывшими главными тренерами Сантьяго Солари и Хуленом Лопетеги, а также с нынешним – Зинедином Зиданом.

В сезоне-2018/19 Иско провел 37 матчей за "Реал", забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.

Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 60 миллионов евро.

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