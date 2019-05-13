СМИ: Силлессен близок к переходу в "Бенфику"

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен в летнее трансферное окно с большой долей вероятности продолжит карьеру в "Бенфике", утверждает El Mundo Deportivo. Клубы ведут переговоры, которые находятся на заключительной стадии.

По информации СМИ, "Бенфика" интересовалась Силлессеном еще два года назад, но тогда переход не состоялся. Вместе с денежной компенсацией за 30-летнего голландца "Барселона" планирует получить приоритетное право выкупа на молодых талантов португальского клуба.

Контракт Силлессена с каталонской командой действует до конца июня 2021 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 9 матчах "Барселоны" и пропустил 9 мячей. Вратарь выступает за каталонцев с 2016 года.

Портал transfermarkt.de оценивает голландца в 18 миллионов евро.

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