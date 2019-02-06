СМИ: Рэшфорд хотел покинуть "МЮ" до отставки Моуринью

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассматривал вариант со сменой клуба, сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, англичанин всерьез думал об уходе из "МЮ". Приоритетным вариантом для него был "Реал". Это было связано с недовольством работой главного тернера Жозе Моуринью.

После того, как португалец покинул команду, и его заменил Уле Гуннар Сульшер, форвард изменил свои намерения. Он ведет переговоры о новом контракте с клубом.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 30 матчей за "МЮ" и забил 10 мячей при семи голевых передачах.

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