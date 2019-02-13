СМИ: "ПСЖ" нацелился на Коутинью

"ПСЖ" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутинью, сообщает Le 10 sport. По данным источника, парижане видят в 26-летнем бразильце замену Эдинсону Кавани, который может покинуть Францию летом.

Ранее в испанских СМИ появлялась информация, что в "Барселоне" не очень довольны игрой Коутинью, который обошелся клубу в январе прошлого года в 135 миллионов евро. Летом якобы каталонцы готовы рассмотреть предложения по хавбеку, который в нынешнем сезоне в чемпионате Испании в 21 матче забил четыре мяча.