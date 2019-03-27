СМИ: "Ньюкасл" готов побить свой трансферный рекорд

"Ньюкасл" проявляет интерс к нападающему "Хоффенхайма" Жоэллинтону, сообщает Chronicle Live. Англичане готовы предложить немцам 47 миллионов евро. Если трансфер состоится, он станет рекордным для "Ньюкасла". В январе этого года клуб заплатил 25 миллионов евро за парагвайца Мигеля Альмирона.

22-летний бразильский форвард ранее выступал за "Спорт Ресифи". В 2015 году он перебрался в "Хоффенхайм", но за сезон провел всего один матч в составе основной команды. Жоэллинтон был отдан в аренду венскому "Рапиду", а перед началом этого сезона вернулся в Германию. Он провел 25 матчей в бундеслиге, в которых забил 7 мячей.