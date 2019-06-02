СМИ: Неймар и Гризманн хотят перейти в "Барселону"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн и форвард "ПСЖ" Неймар хотят перейти в "Барселону", утверждает El Mundo Deportivo. По информации СМИ, оба футболиста желают играть в одной команде с капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.

Гризманн рассчитывает, что сможет выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов с "Барселоной". В ситуации с Неймаром существуют финансовые трудности. Каталонцы могут попытаться приобрести 27-летнего бразильца, если продадут хавбека Филиппе Коутинью.

Гризманн играет за "матрасников" с 2014 года. В сезоне-2018/19 он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро.

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