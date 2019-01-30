СМИ: Кагава уйдет в аренду в "Монако" до конца сезона

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава будет выступать на правах аренды за "Монако" до конца текущего сезона, сообщает RMC, ссылаясь на Yahoo Sport FR. Монегаски получат приоритетное право выкупа 29-летнего японца.
По информации СМИ, переговоры по аренде Кагавы ускорились за последние двое суток. Вице-президент "Монако" Вадим Васильев взял на себя контроль за проведение сделки.
Ожидается, что сегодня Кагава сегодня прибудет в "Монако".
В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за "Боруссию" во всех турнирах и отдал шесть голевых передач.
Напомним, что трансферное окно во Франции завершается в ночь с 31 января на 1 февраля.
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