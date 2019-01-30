СМИ: Кагава уйдет в аренду в "Монако" до конца сезона

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава будет выступать на правах аренды за "Монако"​ до конца текущего сезона, сообщает RMC, ссылаясь на Yahoo Sport FR. Монегаски получат приоритетное право выкупа 29-летнего японца.

По информации СМИ, переговоры по аренде Кагавы ускорились за последние двое суток. Вице-президент "Монако" Вадим Васильев взял на себя контроль за проведение сделки.

Ожидается, что сегодня Кагава сегодня прибудет в "Монако".

В текущем сезоне хавбек провел пять матчей за "Боруссию" во всех турнирах и отдал шесть голевых передач.

Напомним, что трансферное окно во Франции завершается в ночь с 31 января на 1 февраля.

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