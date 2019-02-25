СМИ: "Бавария" готова заплатить "Реалу" 120 миллионов евро за Асенсио

"Бавария" проявляет интерес к нападающему "Реала" Марко Асенсио, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Don Balon, немецкий клуб готов заплатить 120 миллионов евро. Сам футболист не против сменить клуб. У него проблемы в отношениях с главным тренером команды Сантьяго Солари. По имеющейся информации, "Бавария" уже связалась с игроком и предложила ему выгодный контракт.

В текущем сезоне 23-летний Марко Асенсио провел 31 матч за "Реал" и забил пять мячей при пяти голевых передачах.

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