Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто»

17:23
Теги:

Бывший форвард «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, 29-летним немцем заинтересовался «Беневенто» после того, как футболист стал свободным агентом. Итальянский клуб вышел в серию А и ищет усиление перед началом сезона.

Сезон-2019/20 Шюррле провел в «Спартаке». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 18 матчах за московскую команду.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир