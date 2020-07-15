Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто»
17:23
Бывший форвард «Боруссии» Андре Шюррле может продолжить карьеру в Италии, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, 29-летним немцем заинтересовался «Беневенто» после того, как футболист стал свободным агентом. Итальянский клуб вышел в серию А и ищет усиление перед началом сезона.
Сезон-2019/20 Шюррле провел в «Спартаке». На его счету 2 гола и 4 результативных передачи в 18 матчах за московскую команду.
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