В атакующей линии «Ромы» в ближайшее время могут произойти изменения, сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, форвард Патрик Шик согласовал условия контракта с «РБ Лейпциг». Его годовая зарплата составит 2,8 миллионов евро. Немецкий клуб заплатит пять миллионов за годичную аренду. Также указано, что «Рома» арендует на год у «Атлетико» форварда Николу Калинича с опцией выкупа за 10 миллионов евро.

23-летний Патрик Шик в прошлом сезоне провел 32 матча за «Рому» и забил пять мячей при трех голевых передачах.

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