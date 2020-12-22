«Шахтер» готов отпустить Тайсона в «Интернасионал» за 800 тысяч евро
Полузащитник «Шахтера» Тайсон может вернуться в свой бывший клуб «Интернасионал», сообщает Interncaional TimeLine, ccылаясь на журналиста Алешандре Эрнста.
Shakhtar Donetsk aceita encerrar o contrato de Taison Freda e deixar o caminho livre para o atleta voltar ao Brasil caso o Internacional aceite pagar 800 mil euros (5 milh?es de reais).— Internacional TimeLine. (@InterTimeLine) December 21, 2020
[@Alexandre_Ernst] pic.twitter.com/pkywXwDqWv
По данным источника, украинский клуб готов отпустить игрока за 800 тысяч евро (пять миллионов бразильских реалов). Его контракт истекает летом 2021 года.
32-летний Тайсон, ранее уже выступавший за «Интернасионал», в текущем сезоне провел 15 матчей за «Шахтер» и забил два мяча при одном результативном пасе.
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