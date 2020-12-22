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«Шахтер» готов отпустить Тайсона в «Интернасионал» за 800 тысяч евро

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Полузащитник «Шахтера» Тайсон может вернуться в свой бывший клуб «Интернасионал», сообщает Interncaional TimeLine, ccылаясь на журналиста Алешандре Эрнста.

По данным источника, украинский клуб готов отпустить игрока за 800 тысяч евро (пять миллионов бразильских реалов). Его контракт истекает летом 2021 года.

32-летний Тайсон, ранее уже выступавший за «Интернасионал», в текущем сезоне провел 15 матчей за «Шахтер» и забил два мяча при одном результативном пасе.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

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