«Севилья» ведет переговоры с «Миланом» о покупке Сусо

Как сообщает Mundo Deportivo, «Севилья» ведет переговоры по покупке 26-летнего нападающего «Милана» Сусо. По информации источника, в трансфере заинтересован главный тренер севильцев Хулен Лопетеги, работавший с игроком в сборной Испании.

Возможная сумма сделки — 30 миллионов евро, однако «Милан» может пойти на уступки в ходе переговоров.

В сезоне-2019/20 Сусо принял участие в 17 матчах в составе «Милана», на счету испанца 1 гол и 2 результативных передачи. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.