Серхио Леон: "Отклонил предложения английских клубов"

Новичок "Бетиса" Серхио Леон признался, что отклонил предложения из Англии ради возвращения в клуб, воспитанником которого является. 28-летний испанец рассчитывает забивать в каждом сезоне по 15 мячей.

- Если переезжаешь в Англию, приходится адаптироваться, а также перевозить семью и детей, - цитирует пресс-служба клуба Леона. - Я не думаю о деньгах, сделал выбор, основываясь на чувствах и счастье. Вот почему я выбрал "Бетис", хотя у меня также были хорошие предложения из Испании.

Моя цель - забивать по 15 голов в каждом сезоне, независимо от того, в каком дивизионе команда будет играть. Это моя цель каждый год.