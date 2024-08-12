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Сегодня, 07:59

Серхи Роберто может продолжить карьеру в «Фиорентине»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Фиорентину», сообщает Relevo.

По данным источника, итальянский клуб готов предложить контракт 32-летнему испанцу, который является свободным агентом.

Также на футболиста претендуют «Рома» и «Комо».

Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 игрок забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за каталонцев.

11 августа футболист объявил о своем уходе из «Барселоны».

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