Серхи Роберто может продолжить карьеру в «Фиорентине»

Бывший полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может перейти в «Фиорентину», сообщает Relevo.

По данным источника, итальянский клуб готов предложить контракт 32-летнему испанцу, который является свободным агентом.

Также на футболиста претендуют «Рома» и «Комо».

Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». В сезоне-2023/24 игрок забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за каталонцев.

11 августа футболист объявил о своем уходе из «Барселоны».