Сегодня Милик подпишет контракт с «Марселем»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик сегодня станет игроком «Марселя», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение с 26-летним поляком будет подписано уже сегодня. Неаполитанцы получат за футболиста 8 миллионов евро, еще три может быть дополнительное в качестве бонусов.

Милик в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Наполи» и не был включен в заявку на сезон. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.

Arkadiusz Milik deal. Today OM will have a new direct contact with Napoli to complete the deal on loan with obligation to buy for € 8m + add ons. Last details to be sorted in the coming hours about resale percentage asked by Napoli, then Milik will join OM. ? #OM #Milik https://t.co/5JiYJoMlM1