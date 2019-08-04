Сане договорился о контракте с "Баварией"

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане договорился с "Баварией" об условиях личного контракта сообщает, Sky Sport Deutschland.

По имеющейся информации, зарплата игрока составит 18 миллионов евро в год. Теперь немецкому клубу осталось договориться с "Сити" о сумме компенсации. Ранее "Бавария" опровергала информацию о договоренности с немцем.

23-летний Лерой Сане в прошлом сезоне провел за "Манчестер Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.

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