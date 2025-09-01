Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

1 сентября, 10:49

Романо: Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» за 39 миллионов евро

Павел Лопатко
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото AFP

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма перешел в «Манчестер Сити», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки по 26-летнему итальянцу составила 39 миллионов евро.

Джанлуиджи Доннарумма.Доннарумма в «Манчестер Сити» — это будет слом всех стереотипов. Зачем этот трансфер нужен Гвардиоле?

Доннарумма играл за «ПСЖ» с июля 2021 года. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 вратарь в 47 матчах во всех турнирах пропустил 43 гола, в 17 матчах сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Александер Исак, Антони, Джанлуиджи Доннарумма.150 миллионов за Исака, судьба Антони и новый клуб Доннаруммы: 10 главных интриг перед закрытием трансферного окна
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джанлуиджи Доннарумма
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Как изменившаяся позиция США скажется на политике Европы. Разбор
Мы ждали этого 1385 дней. Российские лыжники возвращаются на Кубок мира
Трамп призвал Зеленского реалистично оценивать ситуацию на Украине
Суд назначил украинскому игроку «Челси» Мудрику 12 месяцев общественных работ
Кахигао не ищет тренера, но в шорт-листе есть россияне, а о Романове не сказано ни слова. О чем гендиректор «Спартака» Некрасов говорил, подводя итоги 2025 года
Эксперты указали на снижение средней стоимости подержанных иномарок
Популярное видео
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Bibliotekar

    39 млн евро за вратаря сборной Италии? Зенит вон Жерсона предлагает за 40

    02.09.2025

  • Haiaxi

    Выжал всё же Мотя Доннаруму))

    01.09.2025

  • hottie

    Особенно если сравнить с тем, что ПСЖ одного на лавку купил за 20, а другого кота в мешке за те же 40.

    01.09.2025

  • Dexterous

    нефтегазовые рыночные отношения очень далеки от большого спорта. Футболистам хорошо конечно - обеспечивают несколько поколений вперед за несколько лет.

    01.09.2025

  • Adminni

    если будет продолжатся череда поражений, кого Пеп тогда будет винить? Вообще очень похоже что катострафический прошлый сезон не закончен и МС лихорадит в каждой игре. Надо было уйти красиво из Манчестера на пике, подлечить нервы, отдохнуть... всю команду уже перелопатил, никого практически не оставил, осталось Холланда только продать

    01.09.2025

  • Точный счёт матчей+

    'Добрый день всем! На выходных здесь помогал народу скидывал ссылку на Форум ставки 100% Все Хорошо подняли? Раздают Коэффициент 7 на матч 15:00 msk Форум - foot.forumes.ru/

    01.09.2025

  • Владимир К.

    Честно говоря, не знаю, не ошибся ли "МС"...

    01.09.2025

  • Михаил Т

    норм скидка, мне бы такую комиссию

    01.09.2025

  • NF

    Честно говоря, не знаю, не ошибся ли Доннарумма. "МС" сейчас в жёстком кризисе. Если дело, конечно, не только в деньгах...

    01.09.2025

  • Sam17

    Прикольная сумма - 39 млн. Типа продавцы изначально просили 40, а покупатели выторговали себе крутую скидку в 1 млн.)

    01.09.2025

  • kraegolow

    Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «сайт бронзовый прогноз». МАТЧ ТВ сюжет показывал.

    01.09.2025

  • vaaldik

    Этой шантрапе еще учиться и учиться, как бизнес делать:upside_down:

    01.09.2025

  • инок

    Гвардиола, введший в моду вратарей, играющих ногами, берет Доннарумму, у которого это один из самых слабых навыков. Видимо у вратаря игра руками все же важнее..

    01.09.2025

  • емен

    Халява для МС ! Тут за не понятно каких игроков просят по 50 лямов и выше, а тут топовый впатарь в расцвете сил менее 40 !

    01.09.2025

  • frunt 2

    Пеп воссоединился со своим друганом

    01.09.2025

  • МаратХ

    Тем более

    01.09.2025

  • sdf_1

    За 50

    01.09.2025

  • МаратХ

    Очень мелко для МанСити и ПСЖ. Вон Зенит со слов СЭ Жерсона продает арабам за 40. Вот это бизнес

    01.09.2025

  • инок

    Что придумал Пеп? Теперь интересно посмотреть как он встроит Доннарумму в игру МС..

    01.09.2025

  • Berkut-7

    Траффорд не так уж и плох, надо было на него делать ставку, жаль что теперь лавку палировать будет.

    01.09.2025

    • Романо: Антони переходит в «Бетис» за 22 миллиона евро, «МЮ» получит 50 процентов от следующей продажи

    «Ноттингем Форест» намерен подписать Ли Кан Ина из «ПСЖ»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости