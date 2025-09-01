Романо: Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» за 39 миллионов евро

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма перешел в «Манчестер Сити», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, сумма сделки по 26-летнему итальянцу составила 39 миллионов евро.

Доннарумма играл за «ПСЖ» с июля 2021 года. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2024/25 вратарь в 47 матчах во всех турнирах пропустил 43 гола, в 17 матчах сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.