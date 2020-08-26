Ривалдо: «Ман Сити» может стать лучшим вариантом для Месси. Гвардьола может построить вокруг него команду"

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался по поводу возможного ухода из клуба Лионеля Месси. Как ранее стало известно Месси направил факс руководству «Барсы» о намерении расторгнуть контракт. Сообщалось, что игрока хочет заполучить «Интер», однако по последним данным сам футболист склоняется к трансферу в «Манчестер Сити», где работает его бывший тренер Хосеп Гвардьола.

— Печально видеть, что Месси, величайший игрок в истории «Барселоны», пытается использовать пункт о расторжении контракта, — цитирует Betfair Ривалдо. — Но мы должны услышать обе стороны истории и понять, что происходит на самом деле.

«Барселона» не хочет терять лучшего игрока бесплатно, поэтому они попытаются убедить игрока остаться, или позволить ему уйти при наличии хорошего предложения.

Если все останется по-прежнему, это будет печальный конец истории Месси и «Барселоны». Но футбол иногда складывается не так, как мы ожидаем.

«Манчестер Сити» может стать лучшим вариантом для Месси. Ему 33 года, но мастерство и талант неоспоримы. Думаю, у него еще осталось несколько лет игры на высшем уровне. Я даже представляю, как Гвардьола строит всю команду вокруг Месси. Его талант может играть важную роль в любом клубе и в любое время.