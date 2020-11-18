«Реал» нашел замену в случае ухода Рамоса

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, сообщает AS. Отмечается, что мадридцы рассматривают вариант с 28-летним австрийцем, если им не удастся продлить контракт с Серхио Рамосом.

Соглашение Рамоса истекает в конце этого сезона. Ранее сообщалось, что 34-летний футболист хочет подписать новый двухлетний контракт с повышением зарплаты. Мадридцы хотят заключить контракт на год с прежней зарплатой.

Рамоса хочет приобрести «ПСЖ», предлагающий ему соглашение на три года.