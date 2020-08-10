«Реал» интересуется Дибалой и может обменять его на Иско или Крооса

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, королевский клуб интересуется 26-летним аргентинцем и готов предложить в обмен Иско или Тони Крооса. Однако туринцы не намерены отдавать форварда.

В минувшем сезоне Дибала провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 8 результативных передач. Также форвард был признан лучшим игроком чемпионата Италии.