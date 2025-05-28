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«Реал» хочет подписать хавбека «Штутгарта» Штиллера

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Штутгарта» Ангело Штиллер может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Marca.

По информации источника, «Реал» заинтересован в подписании менее звездных игроков, которые готовы работать на команду. Одним из вариантов усиления центра поля является 24-летний немец.

В прошедшем сезоне Штиллер провел 47 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 38 миллионов евро.

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