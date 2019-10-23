«Реал» хочет обменять Бэйла или Йовича на Левандовски в январе

«Реал» хочет приобрести форварда «Баварии» Роберта Левандовски, сообщают испанские СМИ.

Как информирует Ok Diario, мадридский клуб хотел бы осуществить операцию уже в январе. Взамен «Реал» готов отдать Луку Йовича и Гарета Бэйла как часть сделки.

31-летний поляк в текущем сезоне провел 13 матчей за «Баварию» и забил 18 мячей. Сумма отступных составляет около 75 миллионов евро. Контракт футболиста действует до 30 июня 2023 года.

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