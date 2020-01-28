Пьяца близок к переходу из «Ювентуса» в «Кальяри»

Форвард «Ювентуса» Марко Пьяца в ближайшее время может стать игроком «Кальяри», сообщает итальянская версия сайта Goal.com.

Сообщается, что речь идет об аренде на полтора года с правом выкупа за 12 миллионов евро. При этом хорват продлит контракт с «Юве» до 2023 года, но клуб при этом рассчитывает в будущем продать его на постоянной основе.

24-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за «Ювентус». Он отыграл 15 минут в 1/8 финала Кубка Италии против «Удинезе» (4:0).