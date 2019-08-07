Пушкаш перейдет в "Рединг". Его хотели купить ЦСКА и "Спартак"

Нападающий "Интера" Джордже Пушкаш близок к переходу в "Рединг". Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы уже договорились о сделке.

23-летнему румыну предстоит только пройди медосмотр перед оформлением трансфера.

Сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, ранее ходили слухи, что Пушкашем интересуются ЦСКА и "Спартак".

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за "Палермо". На его счету 33 матча, в которых он забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.