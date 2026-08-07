«ПСЖ» предложил Мбайе уйти в аренду

Нападающий Ибраима Мбайе хотел получить более значимую роль в «ПСЖ» в новом сезоне, но теперь рассчитывает сменить команду, сообщает L'Equipe.

По информацуии источника, 18-летний сенеаглец после ЧМ-2026 был настроен остаться во Франции, однако спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш и главный тренер Луис Энрике дали ему понять, что игровое время останется примерно таким же, как и прежде. Игроку был предложен вариант уйти в аренду.

Ранее СМИ писали об интересе к Мбайе со стороны «Ливерпуля» и «Байера».

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Мбайе забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 31 матче во всех турнирах. На ЧМ-2026 он забил 1 гол в 4 играх.