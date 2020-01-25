«ПСЖ» не хочет досрочно возвращать Хесе из аренды в «Спортинге»

«ПСЖ» отказался от досрочного прекращения аренды нападающего Хесе Родригеса в «Спортинге». Как сообщает A Bola, лиссабонский клуб хотел досрочно вернуть 26-летнего форварда в парижский клуб, однако «ПСЖ» хочет, чтобы арендное соглашение было выполнено целиком, то есть Хесе должен остаться в «Спортинге» до конца нынешнего сезона.

Напомним, что форвард был арендован лиссабонцами у «ПСЖ» в начале сезона, он провел 16 матчей за «Спортинг», забив один мяч. Такие результаты не устроили португальскую сторону, и она хотела вернуть Хесе в Париж в январе, но встретила отказ.