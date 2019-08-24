Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Обама может продолжить карьеру в «Мериде» из третьего испанского дивизиона

16:56
Теги:

Нападающий «Атлетико» Саломон Обама продолжит карьеру в «Мериде». 19-летний форвард из Экваториальной Гвинеи является воспитанником «матрасников».

Однако Обама пока так и не сыграл за главную команду «Атлетико» ни одного матча. Прошлый сезон Обама провел в аренде в «Сельте-Б», за которую ни разу не отличился.

Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры, календарь игр, турнирная таблица

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир