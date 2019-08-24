Обама может продолжить карьеру в «Мериде» из третьего испанского дивизиона

Нападающий «Атлетико» Саломон Обама продолжит карьеру в «Мериде». 19-летний форвард из Экваториальной Гвинеи является воспитанником «матрасников».

Однако Обама пока так и не сыграл за главную команду «Атлетико» ни одного матча. Прошлый сезон Обама провел в аренде в «Сельте-Б», за которую ни разу не отличился.

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