2 августа 2025, 13:03

«Ньюкасл» предложил 75 миллионов евро за форварда «Лейпцига» Шешко

Павел Лопатко
Беньямина Шешко (с мячом).
Фото AFP

«Ньюкасл» сделал официальное предложение «Лейпцигу» по трансферу нападающего Беньямина Шешко, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сумма предложения за 22-летнего словенца составляет 75 миллионов евро плюс пять миллионов евро бонусов, что соответствует оценке «Лейпцига». Игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед». Футболист рассматривает оба варианта.

Шешко с 2023 года играет за «Лейпциг». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» действует до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2024/25 Шешко сыграл в 45 матчах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.

Словенский форвард может стать заменой нападающему «Ньюкасла» Александеру Исаку, который близок к переходу в «Ливерпуль».

ФК Лейпциг
ФК Ньюкасл Юнайтед
Беньямин Шешко
