«Ньюкасл» предложил 75 миллионов евро за форварда «Лейпцига» Шешко

«Ньюкасл» сделал официальное предложение «Лейпцигу» по трансферу нападающего Беньямина Шешко, сообщает Sky Sports.

По данным источника, сумма предложения за 22-летнего словенца составляет 75 миллионов евро плюс пять миллионов евро бонусов, что соответствует оценке «Лейпцига». Игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед». Футболист рассматривает оба варианта.

Шешко с 2023 года играет за «Лейпциг». Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» действует до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2024/25 Шешко сыграл в 45 матчах, забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.

Словенский форвард может стать заменой нападающему «Ньюкасла» Александеру Исаку, который близок к переходу в «Ливерпуль».