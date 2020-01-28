«Норвич» подписал полузащитника «Сошо» Ситти
28 января 2020, 23:57
Полузащитник «Сошо» Мелвин Ситти перешел в «Норвич». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Welcome to City, Sitti! ?— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 28, 2020
We are delighted to confirm the signing of @FCSM_officiel midfielder Melvin Sitti!
?? https://t.co/E7sPhnftdX
Сообщается, что контракт рассчитан до 2024 года. Остаток сезона футболист проведет в «Сошо» на правах аренды.
19-летний француз в текущем сезоне провел 13 матчей в Лиге 2.
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