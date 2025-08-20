«Наполи» близок к переходу защитника «Севильи» Санчеса

«Наполи» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Хуанлу Санчеса, сообщает TMW.

По данным источника, переговоры по поводу перехода 22-летнего испанца продолжались несколько недель. Сумма трансфера должна составить около 17 миллионов евро. Футболист ждет окончательного разрешения, чтобы отправиться в Неаполь на медицинский осмотр и оформление документов.

В сезоне-2024/25 Санчес в 35 матчах забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Севильей» действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.