17:38 | Футбол — Трансферы

Нападающий "Спартака" Самбу близок к переходу в украинский клуб

Обсудить
0

Форвард "Спартака" Идриса Самбу, выступающий на правах аренды за бельгийский "Мускрон", может перейти в киевский "Арсенал", сообщает Footboom со ссылкой на телеканал "Футбол". Детали потенциальной сделки не разглашаются.

Самба является воспитанником "Порту". В "Спартак" 20-летний форвард перешел в 2017 году. Он играл только за "Спартак-2", за который провел 27 матчей и забил 4 гола.

В текущем сезоне Самба принял участие в семи встречах в составе "Мускрона" и отметился одним забитым мячом.

Все о трансферах - здесь

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.footboom.com/ukrainian/high/1550510828--arsenal-kiyev-blizok-k-podpisaniyu-portugalskogo-forvarda-idrisy-sambu.html

Загрузка...
Материалы других СМИ