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«Монако» и «Бенфика» интересуются форвардом «Лестера»

07:26
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Форвард «Лестера» Демарэй Грэй может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Guardian.

По сведениям источника, 24-летним англичанином интересуются «Монако» и «Бенфика». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Байера».

В текущем сезоне Грэй провел два матча за «Лестер» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока действует до лета 2021 года.

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