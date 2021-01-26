«Монако» и «Бенфика» интересуются форвардом «Лестера»

Форвард «Лестера» Демарэй Грэй может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Guardian.

По сведениям источника, 24-летним англичанином интересуются «Монако» и «Бенфика». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Байера».

В текущем сезоне Грэй провел два матча за «Лестер» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока действует до лета 2021 года.