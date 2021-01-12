«Марсель» арендовал защитника «Фиорентины» Лиролу с правом выкупа за 12 миллионов евро
15:41
Защитник «Фиорентины» Пол Лирола стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба французского клуба.
23-летний испанец ближайшие полгода на правах аренды проведет во Франции, а дальше у марсельцев есть первоочередное право выкупа футболиста за 12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне серии А Лирола провел 12 матчей и отдал одну результативную передачу.
??? ???— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 12, 2021
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