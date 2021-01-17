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Манджукич подпишет контракт с «Миланом» на срок до конца сезона

07:13
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Нападающий Марио Манджукич в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом», сообщает журналист Николо Скира.

Сообщалось, что с 34-летним хорватом лично встречался технический директор миланцев Паоло Мальдини.

Последним клубом форварда был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле. Ранее Манджукич уже выступал в Италии за «Ювентус» с 2015 по 2020 год.

Осенью предметный интерес к Манджукичу проявлял «Локомотив». Вице-чемпионы России предлагали контракт вице-чемпиону мира, однако сделка в итоге не была завершена.

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