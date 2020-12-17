«Манчестер Юнайтед» претендует на Перишича

Форвард «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии, сообщает Il Corriere dello Sport.

По сведениям источника, 31-летним хорватом интересуется «Манчестер Юнайтед». Английский клуб уже пытался приобрести игрока в 2017 году. Сообщается, что Перишич не смог убедить главного тренера «Интера» Антонио Конте в том, что он может стать стабильным игроком стартового состава.

В текущем сезоне Перишич провел 17 матчей за «Интер» во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах.