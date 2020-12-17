«Манчестер Юнайтед» претендует на Перишича
16:05
Форвард «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в Англии, сообщает Il Corriere dello Sport.
По сведениям источника, 31-летним хорватом интересуется «Манчестер Юнайтед». Английский клуб уже пытался приобрести игрока в 2017 году. Сообщается, что Перишич не смог убедить главного тренера «Интера» Антонио Конте в том, что он может стать стабильным игроком стартового состава.
В текущем сезоне Перишич провел 17 матчей за «Интер» во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах.
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