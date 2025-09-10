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10 сентября 2025, 15:46

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать защитника «Спортинга» Дебаста

Павел Лопатко

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Спортинга» Зено Дебаста, сообщает Fichajes.

По данным источника, 21-летний бельгиец может перейти в английский клуб в январе 2026 года. Также игроком интересуются «Арсенал» и «Астон Вилла».

В сезоне-2024/25 Дебаст в 48 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
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