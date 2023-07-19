«Манчестер Сити» согласовал переход Йошко Гвардиола с «Лейпцигом»

Защитник «Лейпцига» Йошко Гвардиол продолжит карьеру в «Манчестер Сити», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы договорились о сумме трансфера 21-летнего хорвата. Ранее сообщалось, что «Лейпциг» хочет получить за игрока более 100 миллионов евро. Гвардиол уже завершил первую часть медобследования перед завершением перехода.

Гвардиол выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Он забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 87 матчах за немецкий клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 75 миллионов евро.

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