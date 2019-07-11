Луис Диас, которым интересовался "Зенит", стал игроком "Порту"

Полузащитник Луис Диас перешел из "Атлетико Хуниор" в "Порту", информирует официальный сайт португальской команды. Контракт с 22-летнем полузащитником сборной Колумбии рассчитан до 2024 года. Футболист будет играть за "драконов" под 7-м номером.

Трансферная стоимость Диаса по данным transfermarkt.de составляет 2 миллиона евро. За "Атлетико Хуниор" с 1 июня 2017 года игрок провел 67 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что "Зенит"​ был заинтересован в приобретении Диаса.

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