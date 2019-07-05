"Ливерпуль" начал переговоры по форварду "Лилля" Пепе

Нападающий "Лилля" Николя Пепе может перейти в "Ливерпуль", рассказал президент французского клуба Жерар Лопес.

- Я знаю, что были переговоры, но не c клубом, – цитирует RMC Лопеса. – У "Ливерпуля" есть игроки на его позицию. Я читал, что он может перейти, если кто-то уйдет. Это правда, что есть переговоры с агентами.

В 41 матче прошедшего сезона на счету Пепе 22 гола и 11 результативных передач. "Лилль" обеспечил второе место и участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2019/20. Ранее главный тренер команды Кристоф Галтье сообщил, что Пепе покинет клуб. Предполагается, что сумма трансфера составит порядка 80 миллионов евро.

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