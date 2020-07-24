«Ливерпуль» договорился с «Баварией» по Тиагу

«Бавария» отпустит полузащитника Тиагу Алькантару в «Ливерпуль». Как сообщает ESPN, клубы договорились о трансфере 29-летнего испанца за 30-летнего испанца.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже согласовал условия личного контракта с хавбеком и работает над завершением сделки.

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.