Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Ливерпуль» договорился с «Баварией» по Тиагу

06:24

«Бавария» отпустит полузащитника Тиагу Алькантару в «Ливерпуль». Как сообщает ESPN, клубы договорились о трансфере 29-летнего испанца за 30-летнего испанца.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже согласовал условия личного контракта с хавбеком и работает над завершением сделки.

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 48 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир