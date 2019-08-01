"Лилль" подписал форварда "Шарлеруа" Осимена

Нигерийский нападающий Виктор Осимен перешел в "Лилль", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Шарлеруа".
🔴 Le Super Eagle, Victor Osimhen au #LOSC !— LOSC (@losclive) August 1, 2019
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20-летний нигериец подписал контракт до 30 июня 2024 года. В прошлом сезоне он провел 36 матчей за "Шарлеруа" и забил 20 мячей при четырех голевых передачах.
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