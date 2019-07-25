Полузащитник Лерой Фер вернулся в "Фейеноорд", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с ним заключен по схеме (1+1). С начала июля 29-летний хавбек занимался с роттердамской командой после того, как стал свободным агентом.

Фер - воспитанник "Фейеноорда", занимался в системе клуба с девяти лет. С 2007 по 2011 год он провел 104 официальных матча и забил 14 голов за первую команду. Затем он отыграл два сезона в "Твенте", после чего уехал в Англию, где защищал цвета "Норвича", "КПР" и "Суонси".

За сборную Голландии Фер провел 11 матчей, забил 1 гол - в матче чемпионата мира-2014 против Чили (2:0). На том турнире футболист завоевал в составе сборной бронзовые медали.