«Кристал Пэлас» ведет переговоры по трансферу защитника «Вольфсбурга» Лакруа

«Кристал Пэлас» хочет подписать защитника «Вольфсбурга» Максенза Лакруа, сообщает Sky Germany.

Английский клуб ведет переговоры по трансферу 24-летнего француза. Подробности предложения «виллианов» не уточняются.

Лакруа выступает за «Вольфсбург» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 31 матче.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.