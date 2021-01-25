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«Кристал Пэлас» намерен арендовать Бентеке

03:56
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Форвард «Вест Бромвича» Кристиан Бентеке может продолжить карьеру в другом клубе Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 30-летним бельгийцем итересуется «Кристал Пэлас». Главный тренер лондонцев Сэм Эллардайс? хочет видеть игрока в своей команде, однако клуб из-за нехватки денег может только арендовать форварда до конца сезона.

В текущем сезоне Бентеке провел 13 матчей в АПЛ, в которых забил три гола.

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