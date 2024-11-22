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Сегодня, 05:16

«Копенгаген» и «Гент» интересуются голкипером минского «Динамо» Лапоуховым

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер минского «Динамо» Федор Лапоухов находится в шорт-листе датского «Копенгагена» и бельгийского «Гента», сообщает Legalbet.

Скауты клубов будут наблюдать за игрой 21-летнего вратаря во время матча Лиги конференций минчан с «Копенгагеном». Игра состоится 28 ноября в Минске.

В этом сезоне Лапоухнов сыграл в чемпионате Белоруссии 25 матчей и пропустил 9 мячей. При этом 18 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Гент
ФК Динамо (Минск)
ФК Копенгаген
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