Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Клопп назвал двоих игроков, которые покинут «Ливерпуль» зимой

08:34
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что в зимнее трансферное окно новый клуб придется искать полузащитнику Джердану Шачири и нападающему Дивоку Ориги.

По данным Express, за 29-летнего швейцарца 25-летнего больгийца мерсисайдцы хотят получить минимум по 15 миллионов евро.

К швейцарцу проявляют интерес «Галатасарай» и «Монако». Летом появлялась информация, что игроком интересовался ЦСКА.

В текущем сезоне на счету Шачири 1 голевая передача в 2 матчах АПЛ. У Ориги 1 выход на поле в играх чемпионата Англии.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир