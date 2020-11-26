Клопп назвал двоих игроков, которые покинут «Ливерпуль» зимой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что в зимнее трансферное окно новый клуб придется искать полузащитнику Джердану Шачири и нападающему Дивоку Ориги.

По данным Express, за 29-летнего швейцарца 25-летнего больгийца мерсисайдцы хотят получить минимум по 15 миллионов евро.

К швейцарцу проявляют интерес «Галатасарай» и «Монако». Летом появлялась информация, что игроком интересовался ЦСКА.

В текущем сезоне на счету Шачири 1 голевая передача в 2 матчах АПЛ. У Ориги 1 выход на поле в играх чемпионата Англии.