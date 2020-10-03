Кавани подпишет двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Форвард Эдинсон Кавани завтра отправится в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед», утверждает Мохамед Бухафси в своем Twitter. Соглашение с 33-летним уругвайцем будет рассчитано до июня 2022 года.

В воскресенье Кавани пройдет медобследование в «МЮ». Ожидается, что нападающий сыграет с «ПСЖ», своим бывшим клубом, в Лиге чемпионов 20 октября.

В минувшем сезоне Кавани провел 22 матча за парижан, забил 7 голов и сделал три результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 20 миллионов евро.