Кавани подпишет двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
21:10
Форвард Эдинсон Кавани завтра отправится в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед», утверждает Мохамед Бухафси в своем Twitter. Соглашение с 33-летним уругвайцем будет рассчитано до июня 2022 года.
В воскресенье Кавани пройдет медобследование в «МЮ». Ожидается, что нападающий сыграет с «ПСЖ», своим бывшим клубом, в Лиге чемпионов 20 октября.
В минувшем сезоне Кавани провел 22 матча за парижан, забил 7 голов и сделал три результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 20 миллионов евро.
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