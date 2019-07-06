Кастань может перейти из "Аталанты" в "Кристал Пэлас"

Защитник "Аталанты" Тимоти Кастань близок к переходу в "Кристал Пэлас", сообщают итальянские СМИ.

По данным Sportitalia, английский клуб готов отдать за футболиста 20 миллионов евро. "Аталанта" не хотела его продавать, но в случае, если с учетом бонусов сумма достигнет 25 миллионов евро, стороны могут договориться.

23-летний Тимоти Кастань в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Аталанту" и забил пять мячей при пяти голевых передачах. Он также может сыграть на позиции правого полузащитника.

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